SENZA GIOCARE – Sulla strada dell’ Inter verso lo Scudetto si staglia ancora una volta il Siena . Era già successo nella stagione 2006/07 ( vedi video ), succederà ancora nel maggio 2010 ( vedi video ). Tuttavia il 17 maggio 2009 la sfida contro i toscani avrà un sapore nettamente diverso. I nerazzurri, infatti, scendono in campo a San Siro già con il titolo di Campioni d’Italia , grazie alla sconfitta del Milan a Udine del giorno prima. La partita quindi inizia subito come una festa, sublimata poi sul campo da tre reti. La prima arriva al 44′, con Esteban Cambiasso che risolve una mischia nell’area bianconera. Raddoppia poi Mario Balotelli , che al 53′ si invola tutto solo verso la porta, e salta anche il portiere prima di depositare in rete la palla. Chiude poi i conti Zlatan Ibrahimovic con un mancino potente, al 75′. 3-0 e festa che può continuare sugli spalti. Rivediamo tutti gli highlights nel video YouTube di “xmiloszt”:

Place this code where you want the "Below the article_Feed" widget to render: