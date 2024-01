Inter, consigli per gli acquisti: Ben Yedder, pronto alla ‘last dance’

Wissam Ben Yedder è il protagonista del nuovo episodio della rubrica dei consigli per gli acquisti di Inter-News.it. Dopo Buongiorno, è il turno dell’attaccante classe 1990 del Monaco

FUTURO – Il calciomercato è di gennaio è iniziato, e l’Inter non sembra avere molto margine di manovra dopo l’arrivo di Buchanan. Ma le situazioni relative ad Arnautovic e Sanchez, in ombra in questo inizio di stagione , impongono una riflessione sull’attacco. Per giugno c’è un nome interessante che può arrivare a zero: si tratta di Wissam Ben Yedder. attaccante del Monaco classe 1990.

CHI È – Ben Yedder nasce a Sarcelles, in Francia, il 12 agosto 1990. Cresce calcisticamente nel settore giovanile del Saint-Denis. inizia la propria carriera a livello locale nell‘UJA Alfortville, squadra della quarta divisione francese, prima di trasferirsi al Tolosa, dove si fa notare con 63 gol in 153 presenze. Nel 2016 il passaggio al Siviglia: in Spagna, in tre anni, sigla 31 gol in 91 partite ed è protagonista di ottime partite in Champions League ed Europa League. Dopo la parentesi spagnola, Ben Yedder torna in patria nel Monaco: nel principato si distingue come uno degli attaccanti più completi e prolifici della Ligue 1. Nel 2020 si laurea capocannoniere del campionato francese, al pari di Mbappe. In questa stagione, in 16 partite, Ben Yedder ha messo a segno 8 gol.

CARATTERISTICHE – Ben Yedder è un attaccante dotato di buona tecnica, dotato di ottima velocità e quindi adatto per un gioco veloce e di ripartenze. Possiede un tiro molto preciso ed è estremamente duttile: può ricoprire vari ruoli dell’attacco, dall’ala, seconda e prima punta. Una caratteristica che ben si sposa con il reparto d’attacco dell’Inter fatto di ‘ibridi’ del ruolo: sia Lautaro Martinez che Thuram hanno dimostrato di poter essere efficaci sia da prima che da seconda punta.

COSTO – L’arrivo di Ben Yedder può essere una vera e propria occasione di mercato. Il francese, in scadenza di contratto, potrebbe firmare a parametro zero per l’Inter. L’ostacolo può essere rappresentato dalle richieste di ingaggio, che con l’abolizione del decreto crescita, possono mettere un freno ad operazioni di questo tipo. Ma, se ci fosse l’opportunità, Marotta ed Ausilio non dovrebbero lasciarsela sfuggire: il 33enne è pronto e maturo per un’esperienza in una squadra di primissimo piano.