Inter-Brescia: la probabile formazione di Conte, cambi in attacco? – Sky

Inter-Brescia di questa sera potrebbe vedere i nerazzurri scendere in campo con una formazione leggermente diversa da quella vista contro il Brescia. La più grande novità potrebbe riguardare l’attacco

Inter-Brescia di questa sera vedrà probabilmente i nerazzurri scendere in campo con diverse novità rispetto all’ultima partita contro il Parma. Secondo Sky Sport dovrebbe essere confermato Godin in difesa che potrebbe giocare con de Vrij e Bastoni. A centrocampo, con Brozovic probabilmente in panchina, potrebbero giocare Barella e Borja Valero con Gagliardini e Moses. Grandi novità in attacco, Young potrebbe agire da trequartista alle spalle di Lautaro Martinez e Sanchez. Turno di riposo quindi per Romelu Lukaku.