Witsel saluta Hakimi: “Ci mancherai, buona fortuna per il prossimo viaggio”

Axel Witsel, ormai ex compagno di squadra di Ashraf Akimi che ieri ha firmato il contratto che lo legherà all’Inter, ha affidato a twitter il suo saluto per l’esterno marocchino

Ieri è stato il giorno di Hakimi per l’Inter. L’esterno marocchino è infatti arrivato a Milano dove ha svolto le visite mediche firmando il contratto che lo legherà ai nerazzurri per i prossimi 5 anni. Hakimi lascia quindi il Borussia Dortmund dove ha disputato le ultime due stagioni in prestito dal Real Madrid. Il centrocampista belga Axel Witsel, che ha diviso lo spogliatoio con Hakimi in questi ultimi due anni a Dortmund, ha affidato a twitter il suo saluto affettuoso all’ex compagno di squadra: «Ci mancherai fratello. Congratulazioni e buona fortuna per il tuo prossimo viaggio».