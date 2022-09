Inter, aumento di capitale legato a Skriniar! La strategia per trattenerlo – SM

In casa Inter, Steven Zhang ha dato il via libera ad un aumento di capitale che possa ripianare il rosso da 140 milioni del club. La mossa, secondo SportMediaset, è legata anche al rinnovo di Skriniar

STRATEGIA – Steven Zhang, secondo SportMediaset, ha dato il via libera al prolungamento di contratto di Milan Skriniar. Anche in tal senso va visto l’aumento di capitale da 100 milioni stanziato dal patron nerazzurro: in questo modo verranno stanziati i fondi necessari al rinnovo di contratto del difensore slovacco, da tempo nel mirino del PSG. Per resistere agli assalti del club transalpino, pronto a portare via a zero il numero 37 dell’Inter, Marotta avrebbe avuto il via libera per un’offerta da 6 milioni netti più bonus. La trattativa prosegue, ma la fumata bianca è ancora lontana. Serviranno altri incontri per arrivare all’accordo definitivo.