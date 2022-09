Stadio Inter e Milan, il nodo è la capienza dell’impianto: l’idea dei club – TS

Al via il dibattito pubblico per la costruzione del nuovo stadio fra Inter e Milan. Uno dei nodi, secondo Tuttosport, è rappresentato dalla capienza dell’impianto

CAPIENZA – È andato in scena il primo dibattito pubblico relativo al nuovo progetto stadio di Inter e Milan. Una delle criticità emerse è quella relativa alla capienza dell’impianto: si avrà una riduzione dai 75mila spettatori di San Siro attuali col nuovo stadio che ne conterrà 60-65mila. Il primo motivo, secondo Tuttosport, è legato ai costi: per superare la quota 65mila spettatori andrebbe costruito un terzo anello che costerebbe ai club 200 milioni in più. Una spesa inutile perché i club hanno calcolato che San Siro, negli ultimi sei anni, è andato oltre i 65mila spettatori solo nel 15% delle occasioni. Per ovviare a questo problema i due club rimetteranno in vendita in maniera più rigorosa i posti lasciati liberi dagli abbonati.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi