Inter, arriva la quarta maglia! Le prime informazioni e la data

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter realizzerà una quarta maglia, dopo aver presentato le restanti tre negli ultimi mesi (tutte già utilizzate). Lo rivela il sito Footy Headlines, specializzato nelle anticipazioni legate alle maglie da calcio e non solo.

QUARTA MAGLIA INTER – Nike, sponsor tecnico dell’Inter dalla stagione 1998-1999, ha prodotto tre maglie per questa stagione. Potrebbero però non essere finite, secondo il sito Footy Headlines. È prevista infatti una quarta divisa per la stagione in corso, che sarà lanciata nel corso ad aprile del 2021. Non è ancora chiaro se si tratterà di un’edizione speciale o di altro, né in quale occasione sarà utilizzata. L’unica informazione nota è che la quarta maglia dell’Inter avrà una combinazione di colori legata al bianco. Saranno due tonalità diverse, con la possibilità di un terzo colore in aggiunta. Il prezzo a cui sarà messa in vendita si aggira sui 120€. Bisognerà aspettare la prossima primavera per vedere questo nuovo kit, ma uscirà durante la stagione 2020-2021. Da ricordare che, dopo la prima maglia “a zig-zag” e la seconda “a quadri”, domenica ha fatto il suo debutto la terza, ispirata a quella della vittoria in Coppa UEFA nel 1997-1998. Poi sarà la volta della nuova quarta maglia dell’Inter.

Fonte: FootyHeadlines.com