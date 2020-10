Sanchez e il nuovo record col Cile: come lui solo un grande ex Inter

Condividi questo articolo

Alexis Sanchez Uruguay-Cile

Sanchez ieri ha segnato in Uruguay-Cile, partita di qualificazione ai Mondiali del 2022 (vedi articolo). Per l’attaccante dell’Inter c’è una particolarità, legata al raggiungimento di un grande ex nerazzurro.

EGUAGLIATO – Alexis Sanchez non può certo essere soddisfatto per Uruguay-Cile, visto il KO per 2-1. La Roja ha perso a Montevideo, nella prima partita di qualificazione ai Mondiali del 2022. Per l’attaccante dell’Inter c’è però una possibilità di consolazione: con il gol segnato a inizio ripresa ha eguagliato Ivan Zamorano per le reti realizzate in nazionale in gare ufficiali. Venticinque a testa, una in più di Eduardo Vargas che è il suo compagno di reparto col Cile. Potrà tentare il definitivo sorpasso nella notte italiana fra martedì e mercoledì (ore 2.30), contro la Colombia a Santiago de Chile. A livello generale, invece, Sanchez è primatista sia di presenze (133) sia di gol (44).