L’Inter anti Sampdoria non è ancora definita, Inzaghi ha un dubbio! − Sky

L’Inter sarà ospite questa sera a Genova per sfidare la Sampdoria, gara valida per la 22ª giornata di Serie A. In casa nerazzurra, Simone Inzaghi non ha risolto un dubbio in difesa

LE ULTIME − L’Inter anti Sampdoria non è ancora stata definita in toto. Nonostante le indiscrezioni delle ultime ore avessero dato la presenza di Stefan de Vrij al centro della difesa (vedi articolo), Inzaghi potrebbe nuovamente cambiare. Come riportano i colleghi di Sky Sport, adesso è Francesco Acerbi il favorito per giocare insieme a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Per il resto tutto confermato: in attacco Lukaku con Lautaro Martinez, mentre Robin Gosens sarà al posto di Federico Dimarco.