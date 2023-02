Stankovic si mette a specchio con l’Inter! Occhio alla posizione di Djuricic

L’Inter e la Sampdoria chiuderanno la 22esima giornata di campionato. Dopo aver stilato la lista convocati (vedi articolo), Stankovic sta riflettendo sull’undici da schierare. Occhio a Djuricic

LA MOSSA − Se Simone Inzaghi ha ancora qualche dubbio di formazione (vedi articolo), Deki Stankovic invece sembra ormai averlo quasi tutti risolti. L’ex nerazzurro si schiererà con un modulo quasi a specchio optando per un 3-4-1-2. Secondo Sky Sport, occhio alla posizione proprio di Filip Djuricic che potrà agire appunto da trequartista o all’occorrenza da mezzala a cinque. In avanti, si andrà poi sulla coppia pesante con Lammers in compagnia di Gabbiadini.