Inter, allenamento speciale a San Siro: anche Zhang si prepara alla ‘prima’

L’Inter si sta allenando a San Siro alla vigilia della sfida con lo Spezia, match valevole per la seconda giornata di campionato (QUI le dichiarazioni di Inzaghi). Il presidente nerazzurro sta vicino alla squadra

VICINANZA – L’Inter sta provando il terreno di San Siro in vista della sfida con lo Spezia in programma domani alle ore 20.45, primo incontro casalingo per la squadra di Simone Inzaghi. Anche Steven Zhang ci tiene a stare vicino alla squadra e infatti è arrivato a San Siro per seguire l’allenamento di Samir Handanovic e compagni. L’emozione per il ritorno tra le mura amiche, davanti ai propri tifosi, si fa sentire.