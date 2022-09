Inter, tornano i primi nazionali. Grande attenzione per l’amichevole dell’Argentina – CdS

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, oggi tornano ad allenarsi ad Appiano Gentile i primi nazionali. C’è grande attesa per l’amichevole dell’Argentina.

PRIMI NAZIONALI – Oggi Simone Inzaghi ritroverà i primi nazionali ad Appiano Gentile: Denzel Dumfries, Stefan de Vrij e Milan Skriniar. Forse anche i quattro italiani, impegnati fino a ieri sera contro l’Ungheria, faranno un passaggio per un defaticante e/o massaggi. Poi c’è grande attesa soprattutto per la sfida di stanotte a New York tra Argentina e Giamaica. L’Inter aveva provato insieme ad altre nazionali, a organizzare un charter per riavere con qualche ora d’anticipo Martinez e Correa. Oggi la risposta.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti