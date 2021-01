Hakimi, zero problemi con il Real Madrid: lâ€™Inter si accorda sul pagamento

Hakimi, zero problemi con il Real Madrid: l’Inter si accorda sul pagamento

Achraf Hakimi Inter-Milan

Lo conferma Franco Vanni, giornalista de La Repubblica, smentendo le voci che si erano diffuse in giornata sulle presunte inadempienzie dell’Inter per l’acquisto di Achraf Hakimi dal Real Madrid

NO PROBLEM – L’Inter si è accordata con il Real Madrid per posticipare al 30 marzo la prima rata del pagamento di Achraf Hakimi. Come sottolinea Franco Vanni, nelle scorse settimane il club nerazzurro aveva strappato questo accordo per differire il pagamento (10 milioni sui 40 totali pattuiti), rispetto alla data inizialmente pattuita con i blancos. Nessun problema, dunque, contrariamente alle voci circolate in giornata e prontamente smentite dal giornalista di Repubblica e non solo.