Gravina: «Inter, Milan e Juventus, nessuna sanzione. Vi spiego il motivo»

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha escluso eventuali sanzioni nei confronti di Inter, Milan e Juventus dopo la vicenda “Superlega”. Contrariamente da quanto auspicato da Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria (vedi articolo).

NESSUNA SANZIONE – Gabriele Gravina esclude ogni possibile sanzione contro Inter, Milan e Juventus dopo la vicenda legata alla Superlega. Di seguito le sue parole, riportate dal portale “Calcio e Finanza”: «Non si può sanzionare un’idea. Ad oggi c’è un’idea da parte di alcuni soggetti che non si è concretizzata, poi nel momento in cui si dovessero avanzare ipotesi o progetti in contrasto con le norme statutarie ci sono gli organi di giustizia».

Fonte: Calcio e Finanza