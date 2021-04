Maldini: «Superlega? Mai coinvolto. Chiedo scusa a tutti i tifosi»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato a “Sky Sport” del progetto Superlega (di cui i rossoneri erano tra i 12 club fondatori, insieme a Inter e Juventus), volendo chiedere scusa a tutti i tifosi per l’intera vicenda.

MAI COINVOLTO – Paolo Maldini ha parlato del progetto legato alla Superlega e ci ha tenuto a scusarsi con i tifosi: «Vorrei precisare che non sono mai stato coinvolto nelle discussioni riguardo la Superlega. L’ho saputo domenica sera con il comunicato congiunto. È una cosa che si è decisa a livello più alto, rispetto a quello che è il mio livello dirigenziale. Questo non mi esenta dal prendermi la responsabilità di scusarmi nei confronti dei tifosi non solo del Milan, ma dei tifosi in generale. È una cosa che mi sento di dire. Poi è normale che un dirigente sa che i ricavi sono importanti, quindi bisogna domandarsi fino a che punto ci possiamo spingere. Sicuramente non cambiare i princìpi dello sport».

GUARDARE AVANTI – Maldini ha poi sottolineato quale sia l’obiettivo della squadra: «Come si fa ad andare avanti? Fa ridere ora dirlo, ma ora siamo qui a combattere per lottare per arrivare tra le prime quattro e tornare dopo sette anni in Champions League. Questo è l’obiettivo chiaro che i nostri ragazzi hanno nella loro testa».