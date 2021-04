Carnevali: «Superlega? Ci siamo sentiti traditi dalle società italiane»

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, ha parlato a “Sky Sport” prima della sfida di San Siro contro il Milan (in programma alle 18.30). Inevitabile il focus sulla Superlega e sulla decisione di Inter, Milan e Juventus.

TRADIMENTO – Giovanni Carnevali ha commentato le parole di Roberto De Zerbi in conferenza stampa (vedi articolo) e la decisione sulla creazione della Superlega: «Più che duro, credo che De Zerbi ieri sia stato giusto. Ha detto il suo pensiero, che è quello di tutta la società. Poi è normale che ci vuole un po’ di buonsenso. Forse era difficile pensare che questa Superlega finisse dopo 48 ore, ma il pensiero è arrivato in un momento di rabbia e delusione. Ci siamo sentiti traditi dalle società italiane. Sapevamo che questo progetto non poteva essere facile da potersi concludere, perché c’era il fatto che la meritocrazia va messa al primo posto e poi la questione dei tifosi».

PROBLEMATICHE – Giovanni Carnevali ha poi invitato tutte le società a fare un passo avanti e restare unite: «I problemi sono tanti, è chiaro che alcuni problemi possono essere risolti tutti insieme. Il sistema calcio va rivisto, è fuor di dubbio. La Superlega non so fino a che punto potesse aiutare a risolvere queste problematiche che ci stiamo portando avanti da tanto tempo. Il problema non è soltanto dei grandi club, ma per tutti noi. Questi grandi Presidenti avrebbero dovuto prendere una decisione in modo diverso. Noi non sapevamo nulla, ma credo che dobbiamo fare un passo oltre ed essere il più uniti possibile».