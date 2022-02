Gravina: «Chiesto rinvio della giornata del 20 marzo. Capienza? Spero…»

L’Inter ha pareggiato 1-1 a Napoli e stasera si chiuderà la 25′ giornata con Spezia-Fiorentina. I nerazzurri poi avranno il Liverpool ma la testa è già a marzo quando l’Italia affronterà i playoff mondiali per Qatar 2022. Ecco le parole di Gabriele Gravina.

RINVIO – «Se l’Italia non andasse ai mondiali sarebbe un’altra brutta pagina per il nostro calcio – afferma Gabriele Gravina, presidente della Figc a Radio Anch’io Sport -. Noi dobbiamo qualificarci, possiamo farlo e sappiamo che è molto difficile. Abbiamo due partite importanti, secche. L’Italia ha saputo dimostrare di saper reagire nei momenti di difficoltà. Rinvio della giornata del 20 marzo? Noi l’abbiamo chiesto! Ma sappiamo come il calendario della Lega Serie A sia molto intasato». Il rinvio dunque potrebbe essere concreto con l’Inter che in quella giornata affronterebbe la Fiorentina a San Siro. Ma non solo questo il tema principale affrontato. Gravina si è soffermato anche sull’aumento della capienza negli stadi. «Il 75% non ci soddisfa, lo dico chiaramente, spero che già a fine mese si possa arrivare al 100%».