Ginter nuovo nome per l’Inter: per Marotta concorrenza...

Ginter nuovo nome per l’Inter: per Marotta concorrenza da Londra – Sky

Condividi questo articolo

Secondo quanto riporta “Sky Sport Germania”, l’Inter avrebbe individuato in Matthias Ginter del Borussia Mönchengladbach il nuovo rinforzo per la difesa. Sul giocatore però è forte anche la concorrenza dalla Premier League.

NUOVO NOME – Per rinforzare la difesa, l’Inter avrebbe individuato un nuovo nome. Stando alle notizie che arrivano dalla Germania, infatti, i nerazzurri hanno preso contatto con il Borussia Mönchengladbach per Matthias Ginter. Un nome importante, quello del difensore centrale classe 1994, che nel 2014 ha sollevato con la nazionale tedesca la Coppa del Mondo in Brasile. I nerazzurri, però, non sono l’unica squadra sul giocatore. Infatti è alto anche l’interesse dalla Premier League, con Chelsea e Arsenal che seguono l’evolversi della situazione, pronti a intervenire per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Fonte: Sky Sport Germania