Colonnese: “Scudetto? Inter potevi farcela! Conte e Inzaghi…”

Francesco Colonnese, intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”, ha parlato del campionato di Serie A con la Juventus di Sarri vincitrice. Non è mancata una valutazione su Conte

CORSA SCUDETTO – «Sarri è stato bravo a sopportare tutto e tutti e portare a casa il risultato. Non abbiamo visto il suo gioco ma ha portato a casa il risultato. Per me prende un 9. E’ stata una stagione strana, ma la Juve è stata sempre in testa. Il distacco con le altre ancora c’è. La Juve doveva vincere e ha vinto, senza troppi patemi. Io ero il primo a dire che potevano farcela Inter e Lazio, ma poi hanno mollato. Onore quindi alla Juve».

ALLENATORI – Colonnese ha chiuso dicendo la sua sui migliori tecnici del campionato: «Gasperini stacca tutti, ha espresso un calcio davvero moderno. Poi metto Sarri e al terzo posto a pari merito Inzaghi e Conte».