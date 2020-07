Eriksen out per Inter-Napoli? Dubbi Conte. Occhio sulla sinistra – Sky

Intervenuto da San Siro a “Sky Sport 24”, l’inviato Matteo Barzaghi ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulle possibili scelte di Antonio Conte in vista di Inter-Napoli di questa sera. Dubbi per Christian Eriksen, ballottaggio sulla fascia sinistra.

DOPPIO BALLOTTAGGIO – Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Napoli, ma i dubbi sembrano non essere ancora sciolti. Secondo gli aggiornamenti da San Siro, infatti, Antonio Conte non avrebbe ancora le idee totalmente chiare. Sono due, in particolare, i ballottaggi per il tecnico nerazzurro. Queste le parole dell’inviato di “Sky Sport” Matteo Barzaghi: «Ci sono due dubbi per Conte: Eriksen è in ballottaggio con Borja Valero e Young con Biraghi sulla sinistra. D’Ambrosio riprende il posto in difesa, dovrebbe tornare anche de Vrij dopo lo spavento dell’infortunio al ginocchio. Brozovic e Barella in mezzo ci saranno sicuri vista l’assenza di Gagliardini, davanti giocheranno Lukaku e Sanchez».

Fonte: Sky Sport 24