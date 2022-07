FOTO – Prime immagini della nuova maglia Inter 2022-23: a breve l’annuncio!

Il sito Footy Headlines, che tratta le maglie da calcio, ha pubblicato nuove anticipazioni riguardo la divisa ufficiale dell’Inter della stagione 2022-23. A breve anche l’annuncio da parte del club.

NUOVE IMMAGINI – Sono trapelate le prime immagini ufficiali della divisa casalinga dell’Inter 2022-2023. Footy Headlines prevede il lancio della Nike Internazionale 2022-2023 all’inizio di luglio 2022, probabilmente nei prossimi giorni. L’Inter non ha potuto lanciare il nuovo kit prima del 1 luglio 2022 in quanto il contratto con il vecchio main sponsor Socios (Inter Fan Tokens) era valido fino al 30 giugno 2022 (come già anticipato).

Di seguito le immagini della nuova divisa dell’Inter

Fonte: footyheadlines.com