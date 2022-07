Skriniar, il Chelsea punta tutto su De Ligt? L’olandese rompe con la Juventus! – SM

De Ligt e la Juventus non andranno avanti insieme. Il difensore olandese, secondo Sportmediaset, non è più convinto del progetto bianconero e per questo ha scelto di lasciare Torino. Niente da fare per Skriniar?

NIENTE JUVENTUS – Matthjis de Ligt non ha più intenzione di proseguire la sua avventura alla Juventus. L’olandese non crede più nel progetto bianconero e per questo vorrebbe cambiare aria. Su di lui c’è il forte interesse di Manchester United e, soprattutto, del Chelsea, che segue con interesse anche la vicenda Milan Skriniar. Il club di Londa è pronto a partire all’assalto con un’offerta da 70 milioni di euro più bonus. A questo punto, se confermata questa voce, su Skriniar resterebbe il solo PSG pronto a fare una nuova offerta all’Inter.

Fonte: Sportmediaset