Bellanova all’Inter, dal Cagliari arriva un indizio di mercato chiarissimo!

Bellanova è ormai praticamente un giocatore dell’Inter. Mancano ancora le visite mediche e la firma sul contratto ma per il quinto colpo è soltanto una questione di ore. Un indizio arriva direttamente dal Cagliari

INDIZIO − Raoul Bellanova è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore dell’Inter. L’indizio lampante arriva direttamente dal Cagliari che ha appena comunicato i 27 giocatori per il pre-campionato. Fuori dalla lista proprio l’esterno italiano. Lunedì, infatti, Bellanova effettuerà le visite mediche con l’Inter per poi porre la firma sul nuovo contratto. Il quinto colpo sta per arrivare.