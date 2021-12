FOTO – Nuova maglia Inter, la divisa torna ‘classica’ per il 2022-2023?

In giornata sono uscite alcune indicazioni sulla terza divisa per la prossima stagione (vedi articolo). Sempre da Footy Headlines si segnala quale potrà essere la nuova prima maglia dell’Inter per il 2022-2023.

LA NOVITÀ – Dopo anni di squame, “codici a barre”, strisce diagonali e simili la nuova maglia dell’Inter per la stagione 2022-2023 potrebbe tornare più o meno classica. Lo rivela il sito specializzato Footy Headlines, citando La Casaca, con un leak di quella che dovrebbe essere la prossima divisa nerazzurra.

⚫🔵 Nike Inter Milan 22-23 Home Kit – Leaked 📸 @LaCasacaBlog pic.twitter.com/QAZhjb2rVs — Footy Headlines (@Footy_Headlines) December 23, 2021

Un design che ricorda la stagione 2004-2005, la prima con Roberto Mancini come allenatore. Sarà questa la scelta dello sponsor tecnico Nike?