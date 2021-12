Speranza annuncia: «Mascherina FFP2 negli stadi». Capienza confermata

Il 2022 negli stadi inizierà il 6 gennaio con l’obbligo di mascherina FFP2. Questa la misura, anticipata nel pomeriggio (vedi articolo), che il ministro Speranza ha confermato in serata.

SI CAMBIA – Per ridurre la diffusione del COVID-19, che oggi ha fatto segnare numeri record (vedi bollettino), il Governo ha definito una nuova serie di misure. Fra queste anche una che riguarda gli stadi, dalla Serie A in giù. La dettaglia Roberto Speranza, Ministro della Salute: «Si prevede un obbligo di mascherina FFP2, quindi la tipologia più protettiva, per alcuni ambiti. Sono il trasporto a lunga percorrenza, il trasporto pubblico locale, i cinema, i teatri, i musei, gli eventi sportivi al chiuso e anche gli stadi. Questo tipo di mascherina sarà obbligatoria nei luoghi che ho finora indicato. Sempre in questi ruoli è previsto, nel caso in cui si sia al chiuso, un divieto di cibi e bevande, penso per esempio ai cinema». Da segnalare che, contrariamente a quanto era circolato negli scorsi giorni, non è cambiata la capienza per gli stadi. Questo vuol dire che si riprenderà sempre col 75%, compresa la Supercoppa Italiana del prossimo 12 gennaio, Inter-Juventus al Meazza.