Inter, nuovi dettagli sulla terza maglia Nike 2022/23: ufficiali i colori (2+1)

Inter pronta a rivoluzionare nuovamente la propria terza maglia da gioco nella prossima stagione. E sarà un ritorno al passato, per certi versi. Come anticipato da Footy Headlines, il nuovo kit Nike avrà tre colori, di cui due principali

NUOVA TERZA MAGLIA – Arrivano nuovi dettagli sul terzo kit firmato Nike per l’Inter 2022/23, che sarà giallo brillante con i loghi neri ma sicuramente presenterà anche alcuni elementi in azzurro. Infatti, come riportato in anteprima dal sito specializzato Footy Headlines, il colore ufficiale è denominato “Dynamic Yellow/Black”. L’azzurro, però, completerà il kit, che sarà lanciato probabilmente nell’agosto 2022. Pertanto l’Inter tornerà al giallo, abbandonando il nero delle ultime stagioni. Ancora non sono trapelate e foto ufficiali. Da ricordare, inoltre, che al momento non si conosce il nuovo main sponsor, dato che Socios.com ($INTER FAN TOKEN, ndr) non dovrebbe essere confermato nel “ruolo”.