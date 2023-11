FOTO – Inter, altri dettagli per la nuova terza maglia 2024-25! Colori confermati

Arrivano ulteriori dettagli riguardo quella che potrebbe essere la nuova terza maglia dell’Inter per la stagione 2024-2025. Confermati i colori giallo e blu e il dettaglio dello sponsor “Nike” rovesciato. Ecco tutte le novità anticipate da Footy Headlines.

ALTRI DETTAGLI – In vista della prossima stagione, Nike lavora già sulla creazione di nuove divise anche per l’Inter. Per quanto riguarda la terza maglia, confermata la scelta dei colori giallo e blu. Il sito specializzato Footy Headlines, in base alle informazione trapelate, ha creato una previsione di quello che dovrebbe essere il terzo kit dell’Inter. La maglia, come già anticipato, sarà prevalentemente gialla con accenti blu e blu scuro in alcune zone. La caratteristica principale della terza maglia 2023-2024 sarà il segno “Nike” rovesciato, presente su tutte le terze maglie delle squadre con sponsor Nike. Di seguito l’immagine che mostra come potrebbe essere la nuova terza maglia per la prossima stagione.

Fonte: Footy Headlines