Eriksen-Inter, accordo e cifre! Agente presto in Italia? La situazione – Times

Christian Eriksen sembra avvicinarsi a grandi passi verso l’Inter: il centrocampista del Tottenham avrebbe infatti raggiunto un accordo con il club nerazzurro

IL PUNTO – Secondo quanto riportato dal sito del Times, questo accordo tra Christian Eriksen e l’Inter ammonterebbe a 100mila sterline a settimana, una cifre pari a poco più di 6 milioni di euro l’anno. Come è noto, il Tottenham sarebbe ben felice di cedere il centrocampista danese a gennaio per non perderlo a zero a fine stagione. Gli Spurs però continuerebbero a chiedere per il cartellino del giocatore intorno ai milioni di sterline. Intanto però il club nerazzurro avrebbe avuto contatti ieri con Martin Schoots, agente del calciatore. In questo senso il procuratore sarebbe atteso di nuovo in Italia per mettere l’intesa nero su bianco nel corso di questa settimana. Ciò che resterebbe da capire sarebbe se questo accordo sia valido da subito oppure da luglio, quando Eriksen si libererà a parametro zero.