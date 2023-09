Empoli-Inter, Frattesi dal 1′! In difesa confermato Pavard: la probabile – Sky

Empoli-Inter in campo domani alle 12:30 per la quinta giornata del campionato di Serie A. Inzaghi, secondo Sky Sport, è pronto a confermare Pavard. Riposo per Barella

SCELTE – L‘Inter, dopo le fatiche di Champions League, si rituffa in Serie A: domani i nerazzurri saranno di scena ad Empoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport Inzaghi dovrebbe effettuare alcuni cambi rispetto all’undici sceso in campo contro la Real Sociedad: a centrocampo turno di riposo per Barella con Frattesi in campo dal 1′. Recuperato Calhanoglu, che riprende il suo posto in cabina di regia. A completare il reparto Mkhitaryan. In difesa confermati Pavard e Bastoni, con Acerbi titolare al posto di de Vrij. In attacco torna Thuram dal 1′: il francese farà coppia con Lautaro Martinez. Di seguito la probabile formazione dell’Inter.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan; Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.