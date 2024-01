Dumfries, zero minuti con l’Inter nelle ultime tre: indizio sul futuro?

Dumfries non scende in campo con l’Inter da tre partite. Nessun problema fisico per l’olandese, che sembra però non trovare spazio: un indizio sul suo futuro?

RIDOTTO – Dumfries, nelle ultime settimane, sembra essere sparito dai radar. Dal rientro dall’infortunio l’olandese ha collezionato appena due presenze e ben tre panchine consecutive con Monza in campionato e Lazio e Napoli in Supercoppa. Un dato che, in assenza di infortuni o problemi fisici, certamente sorprende, visto l’impatto e l’importanza del numero 2 nerazzurro nella prima parte di stagione. Le esclusioni possono essere un indizio per il futuro dell’olandese?

MERCATO – Il contratto di Dumfries scade nel 2025 ed il rinnovo con l’Inter non sembra così scontato. L’arrivo di Buchanan può essere un segnale: l’Inter si è cautelata in caso di mancato accordo con l’olandese, proprio come aveva fatto nel gennaio del 2022 con l’acquisto di Gosens arrivato a ‘coprire’ l’eventuale partenza, poi verificatasi, di Perisic. In attesa di capire se e quando Dumfries tornerà in campo, gli indizi portano a pensare che questi potrebbero essere gli ultimi mesi dell’olandese con la maglia dell’Inter: i prossimi mesi saranno decisivi.