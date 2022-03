Dumfries pronto al ritorno in Inter-Fiorentina: occorre ritrovare la via del gol

Dumfries sarà nuovamente in campo dal primo minuto in Inter-Fiorentina dopo la panchina di Torino. I nerazzurri hanno bisogno anche dei suoi gol per ripartire col piede premuto sull’acceleratore

RITORNO − Dopo il turno di riposo col Torino, Denzel Dumfries è pronto più che mai a riprendere la propria marcia sull’out di destra dell’Inter. Contro la Fiorentina, Simone Inzaghi farà nuovamente ricorso all’olandese per riprendere i chilometri mancanti dalla sfida di Torino. Partita onesta quella di Matteo Darmian contro la sua ex squadra ma nelle fasce occorre molta più spinta. Il gioco dei nerazzurri si basa tanto sui due quinti di centrocampo: Ivan Perisic a sinistra e Dumfries a destra. Togliere i cavalli a questa squadra significa ridurre e non di poco la velocità della manovra e delle azioni.

PILE RICARICATE − La panchina di Torino è servita sicuramente a Dumfries per ricaricare le batterie. L’ex capitano del PSV Eindhoven ha speso tantissime energie in questi primi mesi di 2022 scendendo quasi sempre in campo dal primo minuto e sfrecciando per tutti e 90′. A Liverpool, la fatica si è effettivamente notata con lo scozzese Andrew Robertson e Sadiò Mané continue spine nel fianco. Da Dumfries, bisogna ritrovare anche i gol. L’ultima rete messa a referto è quella del 22 dicembre contro il Torino a San Siro. Nel nuovo anno, sono arrivati solamente due assist: contro Venezia e Salernitana. Entrambi, peraltro, collezionati per Edin Dzeko.