Modolo: «Dzeko mi ha dato sensazione di grande forza. Fallo sull’1-1»

Marco Modolo, durante la conferenza stampa per le 250 presenze con la maglia del Venezia, ha parlato anche degli attaccanti più forti mai incontrati. Tra questi rientra anche Dzeko. A tal proposito è ritornato sulla gara tra Inter e Venezia di fine gennaio

ATTACCANTI − Modolo ritiene Dzeko uno dei centravanti più forti incontrati: «Di attaccanti forti ne ho affrontati tanti, molto sta nell’adattarsi al ritmo della categoria. Ciro Immobile posso dire che mi è piaciuto molto, lo stesso Edin Dzeko mi ha dato una sensazione di grande forza. Ma come in B mi ha impressionato Coda per esempio. Questi sono i più bravi che mi vengono in mente. Immobile contro di noi non ha toccato molti palloni ma ha fatto due gol, uno annullato e quello della vittoria, in A magari non li vedi tanto ma sono molto cinici. Sull’episodio sicuramente non c’era la volontà di Dzeko di far male. Ma con un gomito così largo praticamente sempre l’arbitro ferma il gioco. Il colpo era evidente. Mi è dispiaciuto perché dall’episodio è nato il gol e non siamo riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio, avrebbe reso la partita dura per l’Inter».

Fonte: tuttoveneziasport.it