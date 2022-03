Repice: «Scudetto a tre. Triplete? Ci vedevo le tracce dell’Inter di Herrera»

Francesco Repice, noto radiocronista della Rai, ritiene la corsa Scudetto una battaglia fra sole tre squadre. Poi, come radiocronista della finale di Madrid del 2010, ricorda il Triplete dell’Inter

SCUDETTO − Repice sulla corsa verso il titolo: «Se la giocano Milan, Inter e Napoli: nessuna di loro ha le coppe salvo le milanesi con la Coppa Italia, anche se inciderà molto poco essendo una sola partita in più. Sarà una lotta punto a punto, fino alla fine, vincerà chi sbaglierà meno. Se la Juventus avesse avuto 4 punti in più non avrei avuto alcun dubbio a decretare loro come vincitori. Allegri comunque nonostante le solite dichiarazioni ci spera, sa di poterle vincere tutte di qui alla fine».

TRIPLETE − Repice fu il radiocronista della finale di Madrid del 2010. Il suo ricordo: «Quella fu forse l’ultima volta che apprezzai la Milano che conosco io, quella operaia, dei cortei, delle nebbie, della consapevolezza. Ci vedevo le tracce dell’Inter di Herrera perché nonostante la proprietà milionaria non c’era ostentazione, apprezzavo molto questo aspetto».

