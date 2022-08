Dumfries fuori mercato? No, ma bisogna goderselo. Upgrade già evidente

Dumfries ha deciso Lecce-Inter con il gol al 94′. L’olandese, fino al 2 settembre sul mercato, è già al top della forma. Un grande upgrade rispetto all’anno scorso

GODERSELO − Celebrazioni per Denzel Dumfries come giusto che sia. L’olandese è stato decisivo al Via del Mare durante Lecce-Inter. Impatto importantissimo alla gara e rete decisiva al minuto 94. In sintesi: Dumfries è una pedina fondamentale di cui l’Inter non può assolutamente privarsene. Dire e ribadire di Dumfries come un fuori mercato sembra essere una semplice quanto elementare banalità. In casa Inter, ormai la storia purtroppo è già nota: nessuno è incedibile a meno di offerte clamorose. Morale della favola: finché resta all’Inter, bisogna goderselo.

SUBITO TOP − Goderselo ma stavolta fin dall’inizio. Rispetto all’anno passato è un Dumfries già on-fire. Gli inizi della stagione scorsa non sono stati facili per il laterale olandese. Giustamente (serve puntualizzare!). L’arrivo in Italia, in una squadra campione in carica, il periodo di ambientamento nonché il peso continuo dell’essere considerato l’erede di Achraf Hakimi hanno caratterizzato l’inizio di avventura di Dumfries. Quest’anno sembra già un altro giocatore. Una certezza fin da subito su cui l’Inter potrà e dovrà fare affidamento. Oggi avere un esterno destro di questa caratura è un vantaggio notevolissimo.