Alvini difende Radu: «Nulla da dirgli, oggi grande partita. Abbiamo fiducia»

Massimiliano Alvini, su Dazn, ha preso le difese del portiere Radu. Il romeno, in prestito dall’Inter, ha commesso un errore fatale durante la gara tra Fiorentina e Cremonese

ERRORE − Alvini ha difeso a spada tratta Radu dopo il clamoroso errore in Fiorentina-Cremonese (vedi articolo): «Radu? Nulla da dirgli, è un portiere bravo. L’anno scorso crocifisso per un errore, non si può distruggere un ragazzo per queste cose. Oggi ha fatto una grande partita e non devo vederlo così. Gli errori possono capitare. La smetterei anche di parlare di errori di Radu. Lui non deve dire nulla a me e io non devo dire nulla a lui. Ha fatto una grande partita, abbiamo fiducia in lui».