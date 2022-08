Nosotti: «Dimarco mossa azzeccata da Inzaghi! Lukaku? Ancora tempo»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport, si è concentrato sulla vittoria dell’Inter a Lecce parlando soprattutto della mossa Dimarco in difesa. Poi una considerazione su Lukaku

MOSSA AZZECCATA − Nosotti analizza alcune scelte di Inzaghi in Lecce-Inter: «Grande piede di Federico Dimarco che ha messo una palla meravigliosa sul primo gol dell’Inter, ed è stata una mossa azzeccata di Simone Inzaghi così come Matteo Darmian a destra. I cambi di fronte hanno messo in grande difficoltà la difesa del Lecce. Lukaku? Ci vuole il tempo per ritrovare il vero Big Rom che però ha trovato subito la giocata».