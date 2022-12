Dumfries: «Bello essere decisivo in Nazionale, felice. Forza Inter sempre!»

L’uomo di Olanda-Usa è stato sicuramente Dumfries. Il laterale dell’Inter ha siglato due assist e un gol. Nel post gara, oltre a commentare la vittoria, ha voluto lasciare un saluto ai tifosi della Beneamata

L’OLANDESE VOLANTE − Denzel Dumfries super protagonista in Olanda-Usa è stato intercettato dai microfoni della Rai. Le sue parole con un messaggio ai tifosi nerazzurri: «Felice, qualificazione importante per la squadra. Bello essere decisivo per la mia Nazionale. Scetticismo Olanda? Si ma questa vittoria ci dà forza, ci fa rendere conto delle nostre capacità. Saluto? Ciao a tutti i nerazzurri, grazie mille e forza Inter sempre!».