Jeda: «Lukaku il vero rinforzo Inter ma serve al 100%. Basta ricadute»

Jeda, ospite negli studi di Sportitalia, ha parlato di Lukaku. Il belga, praticamente inesistente durante la prima parte di stagione, potrebbe essere il vero rinforzo dell’Inter a detta sua

MIGLIOR ACQUISTO − Jeda non ha dubbi sull’importanza di Big Rom: «Il rinforzo dell’Inter dovrà essere Lukaku. Se lui recupera al 100% il campionato sarà un altro. Dzeko sta aiutando tanto ma non può giocare tutte le partite. Ricordiamo che l’Inter ha tre competizioni, servono tutti gli attaccanti. Ma c’è da vedere il miglior Lukaku, è stato troppo tempo fuori. Deve ritrovare la miglior condizione, ha bisogno di tempo per ritrovare quel ritmo di prima. Serve un giocatore nuovo che non abbia più ricadute. Poi è un giocatore che trascina».