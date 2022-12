Lautaro Martinez: «Famiglia, amici, Bahia Blanca, popolo argentino grazie»

Lautaro Martinez ha raggiunto i quarti di finale del Mondiale con la sua Argentina (vedi pagella). Il Toro dell’Inter ha voluto ringraziare tutti per il grande sostegno

SODDISFAZIONI − Lautaro Martinez su Instagram ha espresso tutto il suo orgoglio per il grande traguardo raggiunto con la sua Argentina: «Per la mia famiglia, per i miei amici, per la Bahia Blanca, per tutto il popolo argentino. Grazie per il sostegno. Continuiamo a non accontentarci, vogliamo di più. Felice per questo gruppo. Per questo paese. Testa e lavoro come sempre».