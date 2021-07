Dimarco punta a convincere Inzaghi per una maglia all’Inter e sogna l’Italia – TS

Dimarco, tornato a disposizione dell’Inter dopo l’esperienza al Verona – dove ha fatto molto bene -, sarà valutato da Inzaghi nel corso del pre-campionato. Il calciatore punta a una maglia da titolare in nerazzurro e a una chiamata da parte dell’Italia.

SOGNO – Federico Dimarco oggi non è più un giovane da sacrificare, ma un giocatore affermato e anche di tutto rispetto, capace di giocarsi tutte le carte per una maglia da titolare all’Inter. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e aver girato un po’ l’Italia, la scorsa stagione una crescita esponenziale al Verona sotto la guida di Juric: a Verona totalizza ben trentacinque presenze, cinque gol e cinque assist, nel ruolo di esterno sinistro. Ed è proprio in quel ruolo che potrebbe tornare utile a Simone Inzaghi, ma non solo. Il calciatore è duttile e potrebbe rappresentare un’alternativa anche nel ruolo di vice Bastoni in difesa, nonostante il rinnovo di Aleksandar Kolarov. Dimarco oggi sogna una maglia da titolare all’Inter, soprattutto sulla corsia mancina dove oggi l’Inter ha solo Ivan Perisic. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, inoltre, resta vivo il sogno azzurro. Roberto Mancini lo ha fatto esordire proprio all’Inter per cui lo conosce bene.

Fonte: TuttoSport