Inter, tournée USA a rischio per motivi sanitari: si attende una risposta – TS

Tra le colonne di “TuttoSport” oggi in edicola viene ribadita la volontà dell’Inter di non rischiare di incorrere ad eventuali problemi, soprattutto sanitari e si interroga sulla Florina Cup, la competizione organizzata in USA per la tournée.

MOTIVI SANITARI – L’Inter tra oggi e domani darà una risposta effettiva per quanto riguarda la partecipazione o meno alla tournée americana. I nerazzurri il 25 dovrebbero affrontare l’Arsenal e dopo tre giorni una tra Everton e Millonarios, ma per via dei problemi sanitari legati al Coronavirus, la partenza – prevista per giorno 22 luglio – dell’Inter è tutt’altro che scontata. I vertici del club studiano la clausola del contratti o e possibili scappatoie, prenderanno dunque una decisione nelle prossime ore.

Fonte: TuttoSport