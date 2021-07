Satriano si mette in mostra all’Inter e sogna la Serie A: quale futuro? – CdS

Satriano è il nuovo baby-talento dell’Inter arrivato nel gennaio 2020 (insieme ad Eriksen), dopo averlo seguito per mesi. Quale futuro per il giovane attaccante? Lui ha diverse richieste e sogna la Serie A (con l’Inter?).

TALENTO – Satriano si gode l’Inter e viceversa. Simone Inzaghi fiuta il talento e dopo averlo lanciato in allenamento con il Sarnico (5 gol), il ragazzo è andato in gol anche contro il Lugano, realizzando la rete del 2-2. Seguito per mesi dalla dirigenza nerazzurra, la società è riuscita ad aggiudicarsi il calciatore a gennaio 2020 (2,4 milioni al Nacional), firmando poi un contratto fino al 2024. L’attaccante di Montevideo si gode il momento, e come ribadito dal quotidiano romano resterà a disposizione di Simone Inzaghi almeno fino ad inizio agosto, poi la dirigenza – in comune accordo con il tecnico -, deciderà se mandarlo in prestito (richieste in Belgio e Olanda) o se tenerlo in nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport