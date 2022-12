De Vrij infortunato, rischia contro il Sassuolo! Le ultime da Appiano Gentile – Sky

Problema fisico per Stefan de Vrij. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, il difensore olandese potrebbe saltare la sfida amichevole contro il Sassuolo.

PROBLEMA FISICO – Stefan de Vrij rischia di non giocare la sfida amichevole contro il Sassuolo in programma giovedì 29 dicembre a causa di un trauma contusivo. Tornano ad allenarsi in gruppo invece Joaquin Correa e Danilo D’Ambrosio. I due calciatori saranno regolarmente a disposizione di mister Simone Inzaghi a partire dall’allenamento di oggi.