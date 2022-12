Inzaghi pensa all’attacco in vista di Inter-Napoli: Lautaro Matinez in dubbio

Simone Inzaghi ha avuto tutta la pausa per preparare la sua Inter al big match contro il Napoli. Il tecnico nerazzurro ha dovuto fare a meno dei nazionali, che sono vicini al rientro.

NAPOLI – Inter-Napoli si avvicina. Il 4 gennaio a San Siro andrà in scena il big match contro i primi in classifica. Una gara cruciale per dare subito un messaggio forte al Campionato e rimettersi in corsa per lo Scudetto. Sogno non ancora tramontato per Simone Inzaghi (vedi articolo). Il mister ha potuto lavorare solo con parte della squadra. L’unica certezza è che avrà tutta la rosa a disposizione con l’inizio del nuovo anno. Solo qualche giorno prima della ripresa.

LAUTARO – Gli ultimi due nazionali a tornare ad Appiano Gentile saranno Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic. L’attaccante argentino tornerà il 29 e riprenderà ad allenarsi il 30 dicembre. Qualche giorno per valutare le condizioni del Toro. Contro il Napoli potrebbe esserci l’esordio dal primo minuto della coppia formata da Edin Dzeko e Romelu Lukaku. Non dimenticando l’opzione chiamata Henrikh Mkhitaryan. Probabile che Lautaro subentri, anche in base all’andamento della partita.