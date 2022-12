Inzaghi, l’importanza di crederci: tanto lavoro per lui e per la sua Inter

Simone Inzaghi continua a credere nella rimonta Scudetto. La pausa, una novità per chiunque, può aver aiutato il tecnico nerazzurro a sistemare i problemi della sua Inter.

MISTER – Simone Inzaghi sta vivendo la sua seconda stagione all’Inter. Dopo la prima dove ha vinto due trofei, ed è arrivato secondo in Campionato. Senza dimenticare la qualificazione agli ottavi di Champions League, che mancava da parecchio tempo. Con quella partita ad Anfield, in cui i tifosi interisti sono tornati a sognare. Se già l’anno scorso aveva dovuto superare diverse difficoltà, anche quest’anno non è stato da meno. La situazione legata al rinnovo di Milan Skriniar, oltre al suo quello di quasi tutto il reparto difensivo, è troppo pesante. Di soldi, non ce ne sono, manca però anche la tranquillità.

RINNOVO – Il rinnovo del contratto di Skriniar potrebbe cambiare la stagione. Non soltanto per il giocatore in sé, ma anche per il messaggio che viene mandato alla squadra. Perdere a gennaio, o a giugno, il giocatore a cui hai affidato la fascia finora sarebbe una pessima figura. Inzaghi è costretto a convivere con questa situazione giorno dopo giorno. Nessuno nega che anche lui abbia sbagliato, com’è normale che sia, in diverse occasioni. Ma quanto fatto nonostante la situazione societaria resta un bel modo di passare in una big del calcio italiano.

CREDERCI – Nonostante ciò, Inzaghi crede tutt’ora nella rimonta Scudetto (vedi articolo). Da aggiungere che fa più che bene. È fondamentale lavorare con chi è rimasto durante questa sosta per ripartire al top, assieme ai nazionali che stanno già venendo reintegrati coi loro tempi alla rosa. Molto passerà anche dalla sfida del 4 gennaio contro il Napoli, in cui sarà fondamentale vincere. Presentarsi al rientro battendo la capolista che quest’anno non ha ancora mai perso. Il mister sta lavorando proprio per questo.