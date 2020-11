Darmian: “Inter un punto di partenza, ecco la mia top 5 nerazzurra”

Darmian (foto Tommaso Fimiano – copyright Inter-News.it)

Protagonista del Matchday Programme di Inter-Torino è Matteo Darmian. Il difensore è un ex della partita e viene presentato con curiosità e la sua top 5 nerazzurra.

GLI INIZI – “Ho cominciato a giocare da centrocampista, poi mi sono spostato più dietro e come per gli attaccanti fare un gol può essere la gioia più grande per un difensore lo è salvare un gol”.

PUNTO DI PARTENZA – “Arrivare in grandi club come Inter o Manchester United non è un punto di arrivo per me, ma di partenza. Un nuovo inizio, quel momento in cui dici non bisogna mollare perché il bello e il difficile arriva ora”.

L’AVVERSARIO PEGGIORE – “Ho avuto la fortuna di giocare con grandi campioni nella mia carriera e di affrontare partite importanti marcando grandi giocatori. Tra i più difficili metto sicuramente Hazard“.

Ecco la sua top 5 della storia dell’Inter: Toldo, Facchetti, Baggio, Mazzola e Vieri.