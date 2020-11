Lukaku, Inter stoppa il Manchester City: richiesta monstre

Romelu Lukaku Genoa-Inter

In estate il Manchester City avrebbe guardato in casa Inter per l’acquisto di un attaccante top, ma i nerazzurri hanno alzato il muro su Romelu Lukaku

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato dal Telegraph, il Manchester City alla ricerca di un top player per il suo attacco. Infatti Sergio Aguero è prossimo ai 33 anni. Così i Citizens si sarebbero mossi la scorsa estate per mettergli di fianco un compagno di reparto di elevato spessore. Per questo motivo il club inglese si sarebbe rivolta all’Inter per Romelu Lukaku. La società nerazzurra avrebbe però di fatto bloccato la squadra allenata da Pep Guardiola. Difatti la richiesta dei dirigenti della compagine meneghina sarebbe stata di ben 93,75 milioni di sterline, cioè 105 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dai britannici che hanno provato a spendere non più di 70 milioni di sterline (78,5 milioni di euro al cambio) per i propri colpi migliori.