Darmian, fissate visite mediche con l’Inter. Dalbert via: la formula – GDM

Matteo Darmian; Parma Calcio 1913; cartellino giallo during Inter vs Parma, Italian Soccer Serie A Men Championship in Milano, Italy, October 26 2019 – LPS/Fabrizio Carabelli

Domani – dopo un matrimonio annunciato da un anno – Darmian diventerà un giocatore dell’Inter. Ecco le ultime sulla trattativa tra Inter e Parma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di “Sky Sport”

ENTRATA E USCITA – Gianluca Di Marzio intervenuto a “Campo Aperto” su “Sky Sport 24” ha dichiarato: «Dalbert andrà al Rennes in prestito oneroso con diritto di riscatto a 12 milioni. Domani invece Darmian sosterrà le visite mediche con l’Inter».