Marcos Alonso per l’Inter con Dalbert via: ecco come diventa opportunità

Marcos Alonso diventa un nome per l’Inter ora che Dalbert si sta trasferendo al Rennes. Luca Marchetti, in studio con Gianluca Di Marzio nel corso di “Campo Aperto” su Sky Sport 24, ha parlato di come si può arrivare al terzino spagnolo del Chelsea.

RITORNO IN ITALIA? – Marcos Alonso ha litigato con Frank Lampard, manager del Chelsea. Lo spagnolo può andare via da Londra entro lunedì, e potrebbe farlo anche in prestito. Luca Marchetti spiega la situazione: «Rimane un’opportunità per l’Inter. La verità è che Piero Ausilio ha confermato Dalbert Henrique (al Rennes, ndr), non ha confermato Marcos Alonso per l’Inter ma non ha detto che lo smentisce (vedi articolo). Il mercato è aperto fino al 5 ottobre, lui può essere un’opportunità da cogliere ora che è andato via Dalbert. E con alternative di primissimo livello, che a oggi sarebbero Ashley Young e Ivan Perisic quindi con attitudini diverse. Il sorteggio di Champions League? Achraf Hakimi l’ultima volta che ha incontrato il Borussia Monchengladbach ha segnato».