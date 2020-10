Real Madrid, ecco come gioca Zidane. Due su tre fin qui in campionato

Zidane Real Madrid

Il Real Madrid è sicuramente la squadra più temibile del Gruppo B della fase a gironi della UEFA Champions League, che l’Inter dovrà affrontare. Vediamo insieme quali sono i punti di forza degli spagnoli

POSSIBILE FORMAZIONE – Il Real Madrid di Zinedine Zidane predilige particolarmente un 4-3-3. La formazione tipo prevede Courtois in porta, difesa a quattro con Carvajal, Varane, Ramos e Mendy. A centrocampo Kroos, Casemiro, Modric mentre in attacco Benzema al centro, con Vinicius Junior e Rodrygo pronti ad agire sulle fasce (in attesa del rientro di Eden Hazard, al momento infortunato). Attenzione però anche al possibile inserimento del trequartista, come successo nelle ultime uscite con Odegaard e Isco ad agire proprio dietro al francese e a Luka Jovic in un 4-3-1-2.

MERCATO – Sul calciomercato il Real Madrid è stato sicuramente più attivo nelle uscite che nelle entrate. L’unico arrivo effettivo è stato infatti quello del norvegese Odegaard, tornato dal prestito alla Real Sociedad. Anche Takefusa Kubo e Sergio Reguilón sono rientrati alla base da due prestiti, ma hanno subito lasciato la squadra direzione Villarreal e Tottenham. Tra le uscite più prestigiose sono da segnalare senza dubbio giocatori come Achraf Hakimi (che ha raggiunto proprio l’Inter), James Rodriguez all’Everton e Gareth Bale al Tottenham. Altri nomi in uscita sono quelli di Oscar Rodriguez, Javi Sanchez, Dani Gomez, Jorge de Frutos, Alberto Soro, Brahim Diaz (al Milan in prestito), Fran Garcia, Reinier, Jesus Vallejo e Luca Zidane.

ULTIME USCITE – Nella nuova stagione, il Real Madrid ha fin qui disputato tre partite. Dopo lo 0-0 dell’esordio contro la Real Sociedad, i Blancos hanno trovato due vittorie. La prima in trasferta contro il Betis, grazie alle reti di Federico Valverde, all’autorete di Emerson (poi anche espulso) e il rigore decisivo di Sergio Ramos a circa dieci minuti dalla fine. Nell’ultima sfida giocata ieri, è arrivata anche la vittoria al Santiago Bernabeu per 1-0 contro il Valladolid, grazie al gol decisivo di Vinicius Junior.